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AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor - Son Dakika
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AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor

CHP'nin İstanbul'daki kale ilçelerinden biri olarak gösterilen Kadıköy'de AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı olan Veli Arslan, isminin açıklanmasından sonra çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kadıköy'ü gerçek hizmetle buluşturacaklarını ifade eden Arslan, "Sokak sokak gezip, kapı kapı dolaşıp derdimizi anlatacağız" dedi.

24.01.2024 - 12:50,  Güncelleme: 15:05
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Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Veli Arslan, seçim startını verdi. Başkan adayı Arslan, "Sokak sokak gezip, kapı kapı dolaşıp derdimizi anlatacağız" dedi.

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor

TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BULUŞTU

Adaylığının resmen açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığında düzenlenen etkinlikte AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya ve ilçe teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor

"KAPI KAPI DOLAŞIP DERDİMİZİ ANLATACAĞIZ"

"Sloganımız belli! İşimiz hizmet, hedefimiz kazanan Kadıköy" diyen Başkan adayı Veli Arslan, "Burada en önemli şey oy oranımızı artırmamız lazım. Sokak sokak gezip, kapı kapı dolaşıp derdimizi anlatacağız. Neden anlatacağız? Çünkü 4 buçuk senedir İstanbul yattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmadı. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun vekili Murat Kurum kardeşimize hep beraber Kadıköy den kahir ekseriyette önemli bir oy getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Veli Arslan'ın çalışmalarından kareler;

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor
YORUMLAR (2)
  • Sabri TIGER: Kazanınca vatandaşı yanına sokmuyor hepsi aynı en güzeli oy vermemek Yanıtla 2 19
  • Beşiktaş 1903: Yiyecek tabi dolanırsın. Seçim bitsin kimsenin yüzüne bakmazsın Yanıtla 0 2

Veli Arslan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan harıl harıl çalışıyor - Son Dakika
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