Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Kadın Kolları'ndan Ideathon Finali

12.04.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, ilki düzenlenen Ideathon yarışmasında "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" teması kapsamında hazırlanan politika önerileri, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek - Yarın 15 takımın yarışacağı finalin ardından dereceye girenlere ödüllerinin takdim edileceği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, 81 ilden kadınların katılımıyla düzenlenen Ideathon programında kamuya katkı sağlayacak başarılı politika önerileri geliştiren takımlar, yarın gerçekleştirilecek finalde fikirlerini yarıştıracak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti bünyesinde ilk kez düzenlenen Ideathon yarışması, bu yıl ocakta başlatıldı.

Kadın Kollarına üye tüm kadınların başvurabildiği program, toplumsal meselelere uygulanabilir, yenilikçi ve etki odaklı politikalar geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.

Programın teması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Bağımsızlık Yılı" ilanı ile "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu çerçevesinde "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" olarak belirlendi.

Türkiye'nin 81 ilinden 1302 kişinin oluşturduğu 264 takımın başvurduğu programda katılımcıların yüzde 21,4'ünü 18-30 yaş grubu, yüzde 16'sını ise 50 yaş ve üzerindekiler oluşturdu.

Aylar süren çalışmaların ardından katılımcılar, sosyal, psikolojik, dijital ve yapısal bağımlılıklara yönelik politika önerileri geliştirdi.

Çeyrek final değerlendirmesi sonucunda 45 takım ve 181 katılımcı yarı finale yükseldi, bu takımlardan 15'i yarı final değerlendirmelerinde başarı sağlayarak hazırladıkları politika önerileriyle final aşamasına ulaştı.

Ideathon final programı, yarın AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Finale kalan takımlar, jüri karşısında geliştirdikleri politika önerilerine ilişkin kapsamlı sunumlar yapacak.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:33:02. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti Kadın Kolları'ndan Ideathon Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.