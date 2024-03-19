AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, Yaşlılar İçin Sosyal Tesisler Kuracak

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç, yaşlıların sosyalleşmeleri için tesisler yapacaklarını belirtti.
Tunç'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Öz Aksaraylılar Derneğini ziyaret eden Tunç, vatandaşlarla bir araya geldi.
Dernekteki konuşmasında ilçede yaşayan herkese eşit sosyal hizmet yapacaklarını aktaran Tunç, Karabağlar'da istihdam olanağını, güvenli konutları, spor ve sosyal donatı alanlarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Tunç, yaşlıların evde yalnız kalmalarını arzu etmediklerini kaydederek, şunları kaydetti:
"Belediyeye ait, şehirden bir nebze uzak kolay erişilebilir sosyal tesisler kuracağız. Bu tesislerde yaş almış büyüklerimize sıcak yemek ve içecek ikram edeceğiz. Kişisel bakımları ile ilgili ihtiyaçlarını gidereceğiz, hastanelere gitmeleri gerekiyorsa hastanelere gitmeleri için destek sağlayacağız. Büyüklerimizi akranları ile bir araya getireceğiz."
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