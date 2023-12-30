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AK Parti Kdz. Ereğli'de Aday Adayları Tanıtım Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Kdz. Ereğli'de Aday Adayları Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, aday adayları kendilerini tanıttı ve seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, İl Başkanı, İlçe Başkanı ve aday adayları katıldı. Milletvekili Avcı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kdz. Ereğli'nin AK Parti Belediyeciliği ile buluşacağını belirtti.

AK Parti Kdz. Ereğli\'de Aday Adayları Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
30.12.2023 - 13:06,
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AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda; Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri, İl Başkanı, İlçe Başkanı ve aday adayları bir araya geldi.

Aday adaylarının kendilerini tanıttığı toplantıda, seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının ardından " Kdz. Ereğli'de Partimizin aday adayları ile bir araya geldik " notuyla açıklamada bulunan Ak Parti Z Zonguldak Milletvekili Avcı, açıklamasında şöyle dedi "

"Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu, aday adayları tanıtım toplantısında partimizden aday aday olan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Toplantımızda, aday adaylarımız kendilerini tanıttılar, seçimler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk.31 Mart'ta inşallah, Kdz. Ereğli'mizi yeniden özlediği AK Parti Belediyeciliği ile buluşturacağız. Toplantımız hayırlara vesile olsun."

Toplantıda ayrıca Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, İl Başkanı Mustafa Çağlayan katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Kdz. Ereğli'de Aday Adayları Tanıtım Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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