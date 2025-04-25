AK Parti Kütahya Kadın Kolları\'ndan Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, geniş katılımlı değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlediklerini ifade etti.

Çakıcı, yaptığı açıklamada, Genel Merkez MYK Üyesi ve Seçim İşleri Başkanı Selver Akkoyun Korkmaz, Genel Merkez MKYK Üyemiz ve İl Koordinatörü Aynil Yavaş ile Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Bahar Bal'ın katılımlarıyla kapsamlı bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Toplantıya İlçe Kadın Kolları Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda seçim süreçleri, saha çalışmaları ve teşkilat faaliyetleri masaya yatırıldı.

Başkan Sevdenur Karabacak Çakıcı, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, güçlü bir teşkilat yapısıyla sahadaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA