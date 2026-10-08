AK Parti'li Açıkkapı'dan Cemil Tugay'ın partilerine katılmasına ilişkin açıklama:

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin muhalefetten gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu süreçte satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir" ifadelerini kullandığını, AK Parti'ye yönelik de "milli irade hırsızı" suçlamasında bulunduğunu anımsattı.

Ejder Açıkkapı, Özel'e "24 Temmuz'da CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdunuz. Parti değiştirmeyi ihanet sayıyorsanız bu ölçü sizin siyasi tercihleriniz için de geçerli midir?" sorusunu yöneltti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ise Cemil Tugay'a yüzünü değiştirmesini önerdiğini ve "O yüzle İzmir sokaklarında gezemez" ifadelerini kullandığını aktaran Açıkkapı, Başarır'ın ifadelerini eleştirdi.

Açıkkapı, "Bir belediye başkanının bir siyasi partiye geçmiş olması, o belediye başkanına hakaret etmenizi gerektirmez. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elbette ki İzmir için çalışacağız. Farklı tercihlere hakaret ederek ülkemize ve şehirlerimize bir fayda gelmeyeceğini bilmemiz gerekir." diye konuştu.

Elazığ'daki üzüm üreticilerinin ürünlerine pazar bulmada sıkıntı yaşadığını ifade eden Açıkkapı, kendilerine iletilen bu problemlerin çözümü için gayretlerinin olduğunu, ilgili Bakanlıklarla konuyu görüştüklerini söyledi.