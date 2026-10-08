AK Parti'li Açıkkapı'dan Cemil Tugay'ın partilerine katılmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'li Açıkkapı'dan Cemil Tugay'ın partilerine katılmasına ilişkin açıklama:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Bir belediye başkanının bir siyasi partiye geçmiş olması, o belediye başkanına hakaret etmenizi gerektirmez. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elbette ki İzmir için çalışacağız"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin muhalefetten gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu süreçte satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir" ifadelerini kullandığını, AK Parti'ye yönelik de "milli irade hırsızı" suçlamasında bulunduğunu anımsattı.

Ejder Açıkkapı, Özel'e "24 Temmuz'da CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdunuz. Parti değiştirmeyi ihanet sayıyorsanız bu ölçü sizin siyasi tercihleriniz için de geçerli midir?" sorusunu yöneltti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ise Cemil Tugay'a yüzünü değiştirmesini önerdiğini ve "O yüzle İzmir sokaklarında gezemez" ifadelerini kullandığını aktaran Açıkkapı, Başarır'ın ifadelerini eleştirdi.

Açıkkapı, "Bir belediye başkanının bir siyasi partiye geçmiş olması, o belediye başkanına hakaret etmenizi gerektirmez. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elbette ki İzmir için çalışacağız. Farklı tercihlere hakaret ederek ülkemize ve şehirlerimize bir fayda gelmeyeceğini bilmemiz gerekir." diye konuştu.

Elazığ'daki üzüm üreticilerinin ürünlerine pazar bulmada sıkıntı yaşadığını ifade eden Açıkkapı, kendilerine iletilen bu problemlerin çözümü için gayretlerinin olduğunu, ilgili Bakanlıklarla konuyu görüştüklerini söyledi.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanCemil TugayAK PartiBelediyePolitikaİzmirSon Dakika

Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
’Altın yenge’ Toprak Sağlam bambaşka biri oldu Sırrını da açıkladı 'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Havalimanında şoke eden manzara Pantolonundan 10 kuş çıktı Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:47:33. #.0.3#
SON DAKİKA: AK Parti'li Açıkkapı'dan Cemil Tugay'ın partilerine katılmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei