AK Parti'li Aydemir: "Alevi, Sünni kardeş" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Alevi, Sünni kardeş"

10.06.2022 12:50
AK Parti'li Aydemir: "Alevi, Sünni kardeş"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Alevi, Sünni kardeş. Hazreti Ali bizim kalbimizin en özel yerinde duruyor ama bunlar Aleviliği bir yere aday olamama gerekçesi olarak gösteriyorlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Alevi, Sünni kardeş. Hazreti Ali bizim kalbimizin en özel yerinde duruyor ama bunlar Aleviliği bir yere aday olamama gerekçesi olarak gösteriyorlar." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandığını anımsattı. Teklifin beklentileri karşılayacağını belirten Aydemir, Sağlık Bakanlığına, teklifin ilk imza sahiplerine ve teklife emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in sosyal medya hesabından yaptığı "Meclis'e üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest." paylaşımı eleştiren Aydemir, "Yalanla, dezenformasyonla insanların zihinlerini iğfal etmeye çalışıyor. Görüntüler ortaya koydu ki böyle bir şey yok. Böyle bir araç gelse bile girememiş zaten. Niye yalan söylüyorsun, aldatma yoluna gidiyorsun?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı hakkında "Benim için değil ama Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması Sünni kesim için endişedir." sözlerini anımsatan Aydemir, "Aleviler bizim başımızın tacı. Alevi, Sünni kardeş. Hazreti Ali bizim kalbimizin en özel yerinde duruyor ama bunlar Aleviliği bir yere aday olamama gerekçesi olarak gösteriyorlar. Üstelik de bunlar birbiriyle ortak geçiniyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Alevi, Sünni kardeş' - Son Dakika

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