AK Parti'li Aydemir: "İBB'nin borcu 40 küsur milyar liraya çıkmış" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ekrem İmamoğlu başkan seçildiğinde 28 milyar lira olan borcunun 40 küsur milyar liraya çıktığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 300 metrobüs alımına onay verilmemesini eleştirdiğini anımsattı.

İmamoğlu'nun insanları aldatmaması gerektiğini dile getiren Aydemir, "Ayıptır. Sizin bir borçlanma sınırınız var. Geldiğinizde 28 milyar lira olan borç şimdi 40 küsur milyar liraya çıkmış." dedi.

İBB'nin, Sayıştay raporlarına göre 7 milyarın üzerinde fazla borçlanma yaptığını anlatan Aydemir, "Belediyelere atanan borç miktarı belli. Öyleyse siz kendinize ayrılan kaynaklara bakacaksınız. Tanıtıma 1 milyar bütçe ayırmışsınız. Bu otobüslere neden ayırmıyorsunuz?" diye konuştu.

İbrahim Aydemir, avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabında kullandığı "trans çocuk" ifadesini de eleştirerek, "Çocuğu bu neviden kavramlarla tariflendirmek çocuğa yapılabilecek en büyük hakarettir. Çocuklar bizim geleceğimiz. Şimdiden çocuğun zihnine 'trans' gibi kavramları koyarsanız nereye gideriz? Onu yapmak yerine bu tür ucuzluklara kaçmak doğru değil." değerlendirmesini yaptı.