AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saati meçhul" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saati meçhul"

14.10.2022 13:16
AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saati meçhul"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "Kılıçdaroğlu ne yaptı bu 8 saatte?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "Kılıçdaroğlu ne yaptı bu 8 saatte? Bu 8 saat meçhul. Bu 8 saatte, o gizli görüşmeleri yaptı."dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında, kamuoyundan saklanan 8 saatlik zaman dilimi olduğunu ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ne yaptı bu 8 saatte? Bu 8 saat meçhul. Bu 8 saatte o gizli görüşmeleri yaptı. Temenna çaktı ABD'ye, ABD'li yetkililere. 'Emrinize amadeyim' dedi. Bir de orada Sorosçu vakıflarla toplantı yaptığı da aşikar oldu. Dahası FETÖ terör örgütünün konuşlandığı zeminden geçtiğine dair de söylentiler var."

Aydemir, bir gazetecinin, CHP'nin dezenformasyonla mücadele yasasını Anayasaya Mahkemesine götüreceğini anımsatması üzerine, "Dezenformasyonla mücadele yasasını bunların AYM'ye götürmesinden doğal bir şey görmüyorum. Bunların hayatları bu. Biz bunu toplumsal barışı temin için yapmışız. Derdin ne senin kardeşim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saati meçhul' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saati meçhul" - Son Dakika
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