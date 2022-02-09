AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu, ortaklarından korktuğu için cumhurbaşkanı adaylığını söyleyemiyor" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ve HDP'den korktuğu için cumhurbaşkanı adaylığını açıklayamadığını öne sürdü.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kaostan beslenen bir kesim olduğunu, muhalefetin de "kaostan nasıl besleniriz?" anlayışıyla hareket ittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik tartışmalara değinen Aydemir, "Bu bir suni tartışıma. Bu tartışmayı daha önce 367 tartışmasını öne çıkaran bir şahıs ortaya attı. Anayasa'daki hüküm açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiçbir engel yok. Hukukçular bu konuda çok net." dedi.

Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak 'Aday olsun karşıma çıksın.' ifadeleriyle adaylığını mı açıkladı?" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi:

"Keşke 'Ben adayım.' diyebilseler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilinçaltında adaylık var ama 'İYİ Parti bana fırça atar mı?' diye korkuyor ve ikircikli bir tavır ortaya koyuyor. Eğer ittifak yapmışlarsa adaylarını açıklaması gerekir. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve HDP'den korkuyor. Kılıçdaroğlu, ortaklarından korktuğu için adaylığını söyleyemiyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mızın karşısına çıkarsa ilk turda ezilecek bir sonuç çıkacaktır."

Aydemir, İstanbul Süleymaniye Camii'ndeki İlim Yayma Vakfına ait inşaat tartışmalarını da değindi. İlim Yayma Vakfının açıklamasını okuyan Aydemir, "Kendi rızası ile inşaatı durdurmuş ve ilgili kurumları göreve davet etmiş bir vakıf var. İstanbul'u esarete mahkum etmiş bir anlayış kaotik yollarla kendine yol aramaya çalışıyor. Millet kar esareti yaşarken İngiliz Büyükelçisiyle keyif sürüyorsanız İstanbullu bunu unutmaz. Eğer bunların eline imkan geçse vatandaşlarımızı dışarı çıkarmaz ve insanlarımıza hayat hakkı vermezler. Yaklaşık 10 bin insanı işinden ettiler bunlar. HDP ve onun peşine takılmış CHP'nin tavrı bu." diye konuştu.