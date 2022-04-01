AK Parti'li Aydemir: "Mahalle bakkallarını yaşatmamız lazım" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mahalle bakkallarının yaşatılması gerektiğini belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kardeşlik iklimini daha da öne çıkaracak gelişmelere ön ayak olunmasını istedi.

Bazı belediyelerin, ramazan ayı kapsamındaki yardımlarını zincir marketlerin ötesine taşıyarak mahalle bakkallarını teşvik ettiklerini dile getiren Aydemir, "Bu belediyelerimiz, mahalle bakkallarından alışveriş yapılması için yardım çeklerini oraya yönlendiriyorlar, bunu çok önemsiyorlar. Mahalle bakkallarını mutlaka yaşatmamız lazım." diye konuştu.

Mahallelerde bakkallarla özel bir zemin oluştuğunu ifade eden Aydemir, "Ramazanı da fırsat bilip mahalle bakkallarına yönelmek lazım. Bunu nerede, hangi ilde yapan her kimse onu başımızın üstüne alıyoruz. Ramazanda madem yardımlaşma iklimi yoğun oluyor, öyleyse bu yardımlaşmanın öbür ayağını da ihmal etmeyelim, mahalle bakkallarını bu işin paydaşı kılalım, onlardan alışveriş yapılmasını temin etmeye çalışalım." değerlendirmesini yaptı.