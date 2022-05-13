AK Parti'li Aydemir: "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Aydemir: "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli"

13.05.2022 16:10
AK Parti'li Aydemir: "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yabancı dilde isim kullanarak kendisini tanıtan iş yerlerine ilave vergi uygulanması gerektiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yabancı dilde isim kullanarak kendisini tanıtan iş yerlerine ilave vergi uygulanması gerektiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs'ın, Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Türkçe kelimelerin kullanılmasının önemine dikkati çeken Aydemir, yabancı kelimelere dönük istila edici bir halin söz konusu olduğunu ve buna tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Aydemir, belediyelerden de bu konuda bir talepleri olduğunu dile getirerek, "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli. Eğer bir iş yeri, kendini tarif ederken yabancı bir kelime kullanıyorsa ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım. Onun bir külfete katlanması lazım. Çünkü bu durum, milletin kodlarına dönük bozucu bir yaklaşım sergiliyor." diye konuştu.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Dağı Tüneli'nin temelinin 10 yıl önce 13 Mayıs'ta atıldığını ifade eden Aydemir, tünelin açılmasıyla birlikte Erzurum'un denize, Rize'nin de Palandöken'e kavuştuğunu dile getirdi.

Bölgedeki diğer tünel çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Aydemir, bunların Karadeniz'in, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ticaretine katkı sağladığını ve sağlayacağını kaydetti.

Aydemir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybettiğini anımsatarak, Al Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi ve ülkesine, yakınlarına taziyelerini iletti.

YORUMLAR
500
Milletvekili Arvas: 'Yegane gayemiz Van'a hizmettir' Milletvekili Arvas: 'Yegane gayemiz Van'a hizmettir' Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli' - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı!
16:08 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine bir kez daha tutuklandı
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında
15:56 Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor
15:40 Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz
15:37 "Eniştem karıma göz koymuştu" diyerek mermi yağdırdı: Akrabasını ağır yaralayan şüpheli yakalandı
15:32 Beşiktaş'ta yeni sezon planı yapıldı! Gidecek futbolcular belli oldu
15:25 Son Dakika: Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önünde: Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır!
15:14 Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli
15:08 Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 16:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement