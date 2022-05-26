AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün ifadelerine tepki Açıklaması

26.05.2022 16:33
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün ifadelerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreteri'nin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreteri'nin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Finlandiya'da yayın yapan Helsinki Sanomat gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine "güvenlik endişelerini" dile getirerek karşı çıkmasını, "Bu konuyu Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, dış politikada açık bir taktik hatadır. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı." sözleriyle değerlendirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından, Çeviköz'ün söz konusu röportajdaki ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, "CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine 'taktik bir hata' denmiş." ifadesini kullandı.

"Bu, bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır"

Söz konusu açıklamada, NATO gibi bir güvenlik örgütünün içinde Türkiye'nin güvenliğine zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkılması ile NATO'ya üyelik için teröre desteğin kesilmesini istemenin "kusur olarak görüldüğünü" belirten Çelik, " Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu, bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Uluslararası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır. CHP adına buna karşı çıkılması, Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir. Bunun, 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan'la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur.

Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, 'NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı' gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu.

Türkiye'nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur. Bu irade, NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreteri'nin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün ifadelerine tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün ifadelerine tepki Açıklaması

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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