AK Parti'li Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kandemir'in il ve ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'nün de değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız ve İstanbul Milletvekiliniz Sayın Erkan Kandemir, bugün ilimize teşrif ederek bizleri onurlandırdı. Üç kademe ilçe başkanlarımız ve üç kademe il yönetim kurulu üyelerimizin katılımlarıyla verimli istişarelerde bulunduk. Teşkilat çalışmalarımızı ve 2023 hedeflerimiz yolundaki eylem planımızı değerlendirdik. Sayın Başkanımız sağ olsunlar, bizlere güç verdiler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

Kandemir'e MKYK üyeleri Metin Bulut, Nurcan Dalbudak, Kurtcan Çelebi ve Teşkilat Koordinatörü Yahya Çelik'in de eşlik ettiği aktarıldı.