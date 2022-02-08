Üye Girişi
AK Parti'li Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti'li Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

08.02.2022 16:45
AK Parti'li Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kandemir'in il ve ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'nün de değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız ve İstanbul Milletvekiliniz Sayın Erkan Kandemir, bugün ilimize teşrif ederek bizleri onurlandırdı. Üç kademe ilçe başkanlarımız ve üç kademe il yönetim kurulu üyelerimizin katılımlarıyla verimli istişarelerde bulunduk. Teşkilat çalışmalarımızı ve 2023 hedeflerimiz yolundaki eylem planımızı değerlendirdik. Sayın Başkanımız sağ olsunlar, bizlere güç verdiler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

Kandemir'e MKYK üyeleri Metin Bulut, Nurcan Dalbudak, Kurtcan Çelebi ve Teşkilat Koordinatörü Yahya Çelik'in de eşlik ettiği aktarıldı.

YORUMLAR
500

Erkan Kandemir, Kastamonu, AK Parti, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
15:40 Düzenleme değişirse Şeyma Şubaşı Acun'dan aldığı nafakaya elveda diyecek
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:51:41. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Erkan Kandemir, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement