AK Parti'li kadınlardan SMA hastası Ebrar bebeğe destek - Son Dakika
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AK Parti'li kadınlardan SMA hastası Ebrar bebeğe destek

01.06.2022 12:42
AK Parti'li kadınlardan SMA hastası Ebrar bebeğe destek

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, Batman'da yaşayan SMA hastası 20 aylık Ebrar Güner'in tedavisi için yürütülen bağış kampanyasına destek oldu.

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, Batman'da yaşayan SMA hastası 20 aylık Ebrar Güner'in tedavisi için yürütülen bağış kampanyasına destek oldu.

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kollarından yapılan açıklamada, Batman'da öğretmenlik yapan İzzet Güner'in kızı SMA hastası Ebrar'ın yurt dışında tedavi alabilmesi için bağış kampanyası düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Eyce, İzmir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Gamze Köstek'in koordinasyonundaki kampanyaya destek verdiklerini, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ebrar için seferberlik ilan ettiklerini ifade etti.

İzmir'den Batman'a can köprüsü kurulduğunu vurgulayan Eyce, "Ebrar için İzmir'den üzerimize düşeni yapmak bizim için bir görev değil, insanlık adına bir borçtur. Dileriz Ebrar bebek bir an önce sağlığına kavuşur, Türkiye Batman'daki Ebrar bebek için güç birliğinin en güzel örneği verir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li kadınlardan SMA hastası Ebrar bebeğe destek - Son Dakika


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