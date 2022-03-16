AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

16.03.2022 11:53
AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, af, merhamet ve mağfiret vesilesi, sabır ayı ramazan-ı şerifin müjdecisi mübarek Berat Gecesi'ne bir kez daha erişmenin gönül huzurunu ve manevi hazzını yaşadıklarını belirtti.

Bu müstesna gecelerin toplum hayatında önemi ve kıymetinin çok büyük olduğunu vurgulayan Karaaslan, insanları birbirine yaklaştıran, iyilikte ve güzellikte buluşturan, paylaşmayı ve dayanışmayı yeniden hatırlatan mübarek gün ve gecelerin hikmetinden millet olarak istifade edebilmeyi diledi.

Karaaslan, "Arınma ve kurtuluş gecesi olan Berat Gecesi, nefislerin terbiyesi ve ahlakın güzelleşmesi bakımından insanlığın önüne sunulmuş bir fırsattır. Bu gece dualarımız, milletimizin huzuru, mazlum ve mağdur halkların güvenliği, insanlığın selameti içindir." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"İnancımızın, medeniyetimizin ve geleneklerimizin çeşitli vesilelerle bize öğrettiği şekilde, hayatın her anında dayanışma duygumuzu ve yardımlaşma iştiyakımızı zirvede tutmalı, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini kazanmaya ve dualarını almaya talip olmalıyız. Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu mübarek gece vesilesiyle, dünyanın farklı yerlerinde akan gözyaşlarının bir an önce dinmesini, huzurun, refahın, barışın hakim olmasını diliyorum."

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Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika


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