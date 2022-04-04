AK Parti'li Karahocagil: "Çiftçileri desteklemek için imkanları seferber edeceğiz" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Çiftçileri desteklemek için imkanları seferber edeceğiz"

04.04.2022 11:55
AK Parti'li Karahocagil: "Çiftçileri desteklemek için imkanları seferber edeceğiz"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, çiftçilerin 2022 hasat dönemindeki üretimini desteklemek için imkanları seferber edeceklerini belirtti.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, çiftçilerin 2022 hasat dönemindeki üretimini desteklemek için imkanları seferber edeceklerini belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin "çiftçi öldü, bitti" şeklindeki söylemlerle mağdur edebiyatı yaptığını ifade ederek, tarım ve hayvancılığa en büyük desteğin hükümetleri döneminde verildiğini söyledi.

Çiftçilere 20 yılda 470 milyar lira destek ödemesi yapıldığını anlatan Karahocagil, toprakların verimini artırmak için ise 300 milyar liralık su yatırımı projesi gerçekleştirildiğine işaret etti.

Karahocagil, çiftçilerin 2022 hasat dönemindeki üretimini desteklemek için imkanları seferber edeceklerini kaydederek, "Çiftçilerimizden isteğimiz; yeter ki ekilmedik bir karış toprak bile bırakmasınlar." dedi.

Tarımsal alanda yapımı devam eden sulama tesislerini hızla bitirerek milli ekonomiye kazandıracaklarını dile getiren Karahocagil, "Bu sayede 830 bin hektar alanın modern sistemler ile sulanmasını temin edeceğiz. Modern sistemlerin hayata geçirilmesi ile üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlamış olacağız." diye konuştu.

Milleti paniğe sevk etmek için muhalefet partilerinin yalan yanlış haberlerle meydanlarda tellallık yaptığını kaydeden Karahocagil, şöyle devam etti:

"Sizin kuru gürültülerinize bırakacak pabucumuz yok. Hükümetimiz döneminde yapılan hizmetler ortada. İçinize sindiremeyip, kabullenmeseniz de ülkemizin geleceğine yönelik binlerce yatırımı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Aslında sizleri anlıyorum. Kaygı ve endişe içerisindesiniz. 'Erken seçim' diye yana yakıla veryansın ettiğiniz güne az kaldı. Tabii ki etekleriniz tutuştu. Sizin korkunuz 2023 seçimlerinde yine AK Parti, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacak olmasıdır."

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Milletvekili, AK Parti, Amasya, Hasat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Çiftçileri desteklemek için imkanları seferber edeceğiz' - Son Dakika


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