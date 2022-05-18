AK Parti'li Kavuncu: "Güçlü toplum güçlü aile bağlarıyla kurulur"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Güçlü toplum güçlü aile bağlarıyla kurulur. Huzurlu toplum, ancak aile huzuruyla inşa edilebilir." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Mayıs'ın Uluslararası Aile Günü ve haftanın da Aile Haftası olduğuna işaret ederek, aile kurumunun çağlar üstü bir değer olduğunu söyledi.

Ailenin huzur, mutluluk, güven anlamına geldiğini ve toplumu ayakta tutan, geleceğe taşıyan en önemli unsur olduğunu belirten Kavuncu, "Güçlü toplum güçlü aile bağlarıyla kurulur. Huzurlu toplum, ancak aile huzuruyla inşa edilebilir." diye konuştu.

Kavuncu, bugün bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların ya da güzelliklerin aile kurumuyla güçlü bir ilişkisi olduğunu vurgulayarak, aile kurumunun zayıflamasına sebep olan nedenlerin en başında, şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren diziler, filmler ve yayınların geldiğini dile getirdi.

Erol Kavuncu, başta milletvekilleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların en önemli önceliğinin kadim değerleri, milli kültürü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğin teminatı aile, kadın ve gençleri korumak olduğunu kaydetti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise yaptığı basın toplantısında, Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.