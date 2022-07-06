Özhaseki'den partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı tebriği - Son Dakika
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Özhaseki'den partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı tebriği

06.07.2022 13:20
Özhaseki'den partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı tebriği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı tebriği gönderdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı tebriği gönderdi.

Özhaseki, 806 AK Parti'li belediyeye gönderdiği Kurban Bayramı tebriği ve tedbirlerine ilişkin yazıda, Türkiye'nin bu yıl salgını kontrol altına aldığını dile getirerek, ülke olarak bayrama daha iyi şartlarda kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını kaydetti.

"Hemşehrilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine muhabbet ve sevinç tohumları taşımalıyız"

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği bayramların, dayanışmayı pekiştirmeye vesile olduğunu vurgulayan Özhaseki, bu manevi günlerde dayanışmanın ve bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bayramların dindeki manevi ve hayati konumuna uygun olarak şehirlerde değerleri nakşetmeliyiz. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirerek, ihtiyaç sahiplerini, öksüzleri, yetimleri, garipleri gözeterek ve gönülleri kazanarak bu mübarek günleri maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda, hemşehrilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine muhabbet ve sevinç tohumları taşımalıyız.

Milletimizin binlerce yıldır bu topraklarda ayakta kalmasının sebebi, iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek ve tek yumruk olabilme kabiliyetidir. Bu anlamda idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın manevi ikliminin, her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum."

'Her türlü önlemi alın'

Kurban Bayramı'nda belediyelerin yetki alanında olan yerlerde gerekli tedbirlerin alınması ve bayramın sıkıntısız ve güzel şekilde geçmesi adına ilgili Bakanlıkların hazırladığı genelgelere uyulmasının şehirler için elzem olduğunu ifade eden Özhaseki, "Kurban Bayramı'nda belediyelerimizin yetki alanında olan yerlerde gerekli tedbirler mutlak surette alması ve bayramımızın sıkıntısız ve güzel şekilde geçmesi adına ilgili Bakanlıklarımızın hazırladıkları genelgelere uyulması şehirlerimiz için elzemdir. Bu hassasiyetlere riayet edeceğinize gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nın gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk, ülkeye aydınlık getirmesi temennisinde bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özhaseki'den partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı tebriği - Son Dakika

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