AK Parti'li Subaşı: "Millete parmak sallama dönemi bitmiştir" - Son Dakika
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AK Parti'li Subaşı: "Millete parmak sallama dönemi bitmiştir"

16.06.2022 10:38
AK Parti'li Subaşı: "Millete parmak sallama dönemi bitmiştir"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın ekonomi politikalarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Nasıl yapacaklarsa yapsınlar, artık akıllarına şunu yerleştirsinler: Millete parmak sallama dönemi bitmiştir.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın ekonomi politikalarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Nasıl yapacaklarsa yapsınlar, artık akıllarına şunu yerleştirsinler: Millete parmak sallama dönemi bitmiştir. Kimse millete parmak sallayamaz." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin gelecek yıl yapılacağını ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ancak "milletsiz ittifakın" henüz adayını açıklamadığını belirtti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın mevcut ekonomi politikalarından vazgeçilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını anımsatan Subaşı, "TÜSİAD Başkanının haddini aşan sözleri ortada. TÜSİAD, 'Türkiye küresel sisteme boyun eğsin, AB'nin dediğini yapsın, NATO'ya girişlerinde İsveç ve Finlandiya'ya direnmesin' diyor. İnsanlar inançları nedeniyle okullarından, işlerinden atılırken sözde demokrat TÜSİAD neredeydi? Başörtüsü mağdurları ağlarken TÜSİAD ellerini ovuşturup gülüyordu. Nasıl yapacaklarsa yapsınlar artık akıllarına şunu yerleştirsinler: Millete parmak sallama dönemi bitmiştir. Kimse millete parmak sallayamaz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Orhan Turan, AK Parti, Ekonomi, Subaşı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Subaşı: 'Millete parmak sallama dönemi bitmiştir' - Son Dakika

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