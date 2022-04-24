AK Parti'li Turan, Meclis gündemini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Turan, Meclis gündemini değerlendirdi

24.04.2022 16:28
AK Parti'li Turan, Meclis gündemini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta yaşlıların sorunları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ile TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporunun görüşüleceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta yaşlıların sorunları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ile TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporunun görüşüleceğini belirtti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurul'da, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi görüşmenin planlandığını dile getirdi.

Önergenin, yaşlıların sorunlarının araştırılması, gerekli önlemlerin alınması, yaşlılara yönelik sağlık, sosyal hizmet politikalarının sürdürülebilir ve daha nitelikli bir şekilde sunulmasını amaçladığını kaydeden Turan, "Yaşlılarımız, büyüklerimiz bizler için çok kıymetli. Toplumumuzun, ailelerimizin temel direği koca çınarlarımızdır. Büyüklerimize vefa göstermek, daha rahat bir hayat sürmelerini sağlamak önceliklerimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun görüşüleceğini açıklayan Turan, "Haziran 2021'de Genel Kurul'da tüm partilerin verdiği önergeler görüşülerek Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştu. Yaklaşık 10 ay süren çalışmalarla, tüm partilerimizin katkı sunduğu güzel bir rapor hazırlandı. Mavi Vatan hepimizin. Emek veren, katkı sunan tüm partilerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı

Bülent Turan, AK Parti, Müsilaj, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan, Meclis gündemini değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim
16:25 HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir
16:22 Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı!
16:08 Attığı taş nedeniyle polis memurunun ikinci kattan düşerek şehit olmasına sebep olan şüphelinin dosyası kabarık çıktı
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'nın altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Turan, Meclis gündemini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement