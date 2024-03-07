AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Mimar ve Mühendislerle Buluştu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ile Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, mimar ve mühendisler ile bir araya geldi. Çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri ile gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, şehrin geleceğinin inşası üzerine istişarelerde bulundu.
Battalgazi'de bulunan Çınar Park'ta gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, şeffaf belediyeciliği önemsediklerini ifade ederek geçmişteki tüm görevlerinde de buna önem verdiklerini söyledi. Göreve geldiklerinde her zaman söylediği 'Malatya'yı Malatyalılar ile birlikte yöneteceğiz' sözünü her fırsatta dile getirdiğini ifade eden Er, şehirdeki tüm paydaşlar ile birlikte katılımcı bir belediye olacaklarını söyledi.
Yine halkın görevi kendilerine tevdi etmeleri ile birlikte görev süreleri boyunca belli periyotlarla halkın karşısına çıkıp neler yapıp yapmadıklarını da açıklayacaklarını belirten Sami Er, Malatya'nın geleceğini inşa ederken şehirdeki mimar, mühendis gibi mesleki sivil toplum kuruluşları ile her zaman istişare halinde olacaklarının altını çizdi.
Şehrin geleceğinin planlanması adına üstlerine büyük görevler düştüğünü belirten Er, bu yönde hazırladıkları tüm projeleri ise 9 Mart'ta Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleyecekleri proje lansman töreni ile Malatyalılara duyuracaklarını ifade etti.
Göreve geldikleri andan itibaren herkesin başkanı olacağının sözünü veren Sami Er, "Ben AK Parti'nin Cumhur İttifakının adayıyım ama belediye başkanı olduğumda herkesin başkanı olacağım. Beni geçmişte bilen bilir. Örneğin o dönem muhalefet partisinde olan il genel meclis üyeleri vardı. Şimdi karşılaştığımızda bana 'Seni tanıyoruz, sen Malatya için bir fırsatsın. Başka partilere gönül vermiş arkadaşlarımız bunu söylüyor. 'Sen adil bir insansın geçmişte işlerini gördük, bu memlekete faydalı olacaksın, biz senin yanındayız" diyorlar. Ben de bunu özellikle belirtmek istiyorum herkesin başkan adayıyım ben" ifadelerine yer verdi.
"Görüşleriniz bizim için değerli"
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, herkesin görüş ve taleplerini önemsediklerini belirterek, "Görüşleriniz bizim için bir yol gösterici olacaktır. Bizim hata yapma lüksümüz yok. Fikirleriniz bizler için önemlidir. Göreve geldiğimizde bu şehrin imarı ve inşası adına zaman zaman sizler ile istişarelere devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Mimar ve Mühendislerle Buluştu - Son Dakika
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