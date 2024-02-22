AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, esnaflarla bir araya gelerek yeni bir sanayi sitesi için çalışmalara başlayacak

Seçim çalışmaları kapsamında 3. Sanayi'de esnaflarla bir araya gelen AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, şehrin farklı bölgelerinde dağınık halde faaliyet gösteren esnafları bir araya toplayacak yeni bir küçük sanayi sitesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Göreve gelir gelmez sanayi sitesi yapmaya uygun arsalarla ilgili çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Ekrem Başer, bu konuda esnaflarla birlikte hareket edeceklerini ve ortak akılla şehre yeni bir sanayi sitesi kazandıracaklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket edeceklerini ifade eden Ekrem Başer, "Bir sanayici olarak sanayi sitelerini en az organize sanayi bölgesi kadar önemsiyorum. Çünkü burası hem istihdam sağlıyor hem de gençlerin kalfa ve usta olmaları için çıraklıktan başlayan serüvenle geleceğe hazırlanmasını sağlıyor. Biz üreten ve yetiştiren bir belediye olacağız. Bu konuda en büyük şansımız da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Hükümetimizin her zaman bize destek olacak olması. İnşallah hızlı bir şekilde sanayi sitesi yapılabilecek arsalarla ilgili işlemleri tamamlayıp, daha sonra da ortak akılla şehrimize modern bir sanayi sitesi kazandıracağız. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin çok önemli projeleri oldu, biz de yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu ve bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü ifade eden esnaflar, Ekrem Başer gibi aralarından çıkan bir işadamının ihtiyaçlarını yakından hissettiğini ve kendilerine tam destek verdiğini söyleyerek Başer'e teşekkür ettiler. - DENİZLİ
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