AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer Pazar Alışverişinde

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, eşi Seda Başer ile Servergazi Pazar Yeri'nde pazar alışverişine çıktı. Bir taraftan alışverişini gerçekleştirdi diğer taraftan pazar esnafı ve semt sakinlerine projelerini anlattı.
Merkezefendi Belediye Başkanlığı için ilçede yaptığı çalışmalar ile her geçen gün tanınırlığını arttıran Aday Ekrem Başer, eşi Seda Başer'le çıktığı pazar alışverişinde samimi, mütevazi ve içten tavırlarıyla dikkat çekti. Seçim çalışmalarının ilk gününden itibaren gösterişten ve kalabalık seçim gezilerinden uzak durmaya çalışan genç isim, yine aynı kırmızı çizgisiyle her zaman alışveriş yaptığı Servergazi Pazar Yeri'nde alışverişini yaptı. Bir taraftan eşiyle pazar ihtiyacını karşılayan Başer, mümkün olduğunca pazarda bulunan esnafla ve vatandaşlarla temas kurmaya çalıştı. Pazar alışverişini yapan Başer, projelerini anlatıp esnaf ve semt sakinlerinden destek istedi.
"Ticaret ayrı, ziyaret ayrı"
Güler yüzlü ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Başer çifti, pazar esnafından bir kısmı ücret almak istemese de "ticaret ayrı, ziyaret ayrı" diyen Başer, esnafın jestini her seferinde geri çevirdi. Diğer taraftan eşi ile birlikte yanlarında götürdükleri seçim broşürlerini de dağıtan Başer, "Merkezefendi için neler yapacaksınız?" diye soranlara broşüründe bulunan projelerini tek tek anlattı. Güler yüzlü Başer çifti, pazar alışverişinin ardından bölgedeki esnafı da turladı. Pazar çıkışında küçük bir Merkezefendi sakini, Başer çiftinin yolunu keserek "Go Kart projenizi bekliyoruz Ekrem Amca" diye seslendi. Başer, bunun üzerine göreve gelir gelmez bu projeyi hayata geçireceklerinin sözünü verdi. Küçük çocuk, annesini ikna ettiğini de ekleyip "Annem size oy verecek" diye seslendi. - DENİZLİ
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