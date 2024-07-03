AK Parti Milletvekili İsmail Erdem: Türk Bayrağına Yapılan Saldırılar Kabul Edilemez

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik saldırıları kınayarak, "Türk bayrağına yapılan saldırıyı hangi millet yaparsa yapsın, milliyetine bakılmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti cezasını verir." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mardin ve Diyarbakır'daki orman yangınları sonrasında hükümetin yangınlara kayıtsız kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını; tüm kamu personelinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Kayseri'de istenmeyen olayların yaşandığını hatırlatan Erdem, "Saatlerce önce birileri kamyonlarla taşınıyor, meydanlara boşaltılıyor. O insanların yardımıyla da provokasyon gerçekleşiyor." diye konuştu.

Suriye'deki iç savaştan sonra Türkiye'de şu anda 3,5 milyon sığınmacı barındığını dile getiren Erdem, "Biz büyük devletiz. O yüzden ülkemizde bulunan mültecilere karşı hasmane bir tutumla, ırkçı bir yaklaşımla, yıkma, yakma olaylarının tasvip edilir bir tarafı yok. Bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Avrupa ülkelerinde nasıl bizim vatandaşlarımıza karşı ırkçı yaklaşımları kınıyorsak, ülkemizde yabancılara karşı bu tutumu da şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik saldırıları hatırlatan Erdem, "Bizim bayrağımıza uzanan el, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun kırılacak. Türk bayrağına yapılan saldırıyı hangi millet yaparsa yapsın, milliyetine bakılmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti cezasını verir." dedi.