AK Parti Milletvekili Yurdunuseven: İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri bütün dünyayı tehdit ediyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Yurdunuseven: İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri bütün dünyayı tehdit ediyor

AK Parti Milletvekili Yurdunuseven: İsrail\'in uluslararası hukuk ihlalleri bütün dünyayı tehdit ediyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini sürdürdükçe ve bütün uluslararası organizasyonların kararlarını çiğnedikçe, sadece Filistinli kardeşlerimiz değil, bütün dünya güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır. Yurdunuseven, İsrail'in insanlık dışı katliamlara devam ettiğini belirterek, Hamas'ın tek sorumlu olarak gösterildiğini söyledi. İnsanlığın büyük bir imtihandan geçtiğini vurgulayan Yurdunuseven, İsrail zulmüne karşı tek vücut olarak tepki gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

04.06.2024 16:29
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "İsrail uluslararası hukuk ihlallerini sürdürdükçe ve bütün uluslararası organizasyonların kararlarını çiğnedikçe, sadece Filistinli kardeşlerimiz değil, bütün dünya güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır." dedi.

Yurdunuseven, 7 Ekim'den bugüne İsrail'in dünyanın gözü önünde insanlık dışı katliamlara devam ettiğini, çocuklar, kadınlar ve sivillerin hedef olduğunu belirtti.

İsrail vahşetinin hiçbir zaman sadece Filistin topraklarını hedef almadığını ifade eden Yurdunuseven, ayrıca insanlık dışı muamelelerin tek sorumlusu olarak Hamas'ın gösterildiğini söyledi.

Yurdunuseven, Hamas'ın Gazze'de ileri hat savunması yaptığını ve Kuvayımilliye görevini üstlendiğini belirterek, "İsrail uluslararası hukuk ihlallerini sürdürdükçe ve bütün uluslararası organizasyonların kararlarını çiğnedikçe, sadece Filistinli kardeşlerimiz değil, bütün dünya güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır." diye konuştu.

İnsanlığın büyük bir imtihandan geçtiğini vurgulayan Yurdunuseven, İsrail zulmüne karşı tek vücut olarak tepki gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Yurdunuseven ayrıca vatandaşları, konuşmasında kültürel, tarihi ve turistik özelliklerine değindiği Afyonkarahisar'ı ziyaret etmeye çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Yurdunuseven: İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri bütün dünyayı tehdit ediyor - Son Dakika

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