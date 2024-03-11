AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, gençlere yeni alanlar açacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, gençlere yeni alanlar açacak

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, gençlere yeni alanlar açacak

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, gençlere yeni alanlar açacağını ve dil öğrenmeleri için yurtdışına göndereceğini söyledi.

11.03.2024 12:53  Güncelleme: 13:05
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Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, gençlere yeni alanlar açacağını ve dil öğrenmeleri için yurtdışına göndereceğini söyledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, vatandaşlarla buluşmaya sorunları dinlemeye devam ediyor. Güzelyalı'da site ziyaretleri gerçekleştiren Gökhan Dinçer, Emekli Astsubaylar Derneği üyeleriyle de bir araya gelirken Çamlıbel, Çınarlı ve Bademli'de vatandaşlarla buluştu. İlçe halkının sorunlarını dinleyen Dinçer, her yaştan vatandaşlarla ilgili projeleri olduğunu ve Mudanya'yı burada yaşayan herkesin ilçenin bir parçası olmaktan gurur duyacağı bir yer haline getirmek istediğini söyledi.

"Belediyecilik tecrübemiz var"

İlçenin ekonomik yapısını da yukarı çıkarmak için projeler üreteceklerini ifade eden AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Pazardaki payımızı artırmamız lazım. Ayrıca gençlere imkan sunmamız lazım. En önemli meselemiz gençler. Ama gençlere balık vermeyeceğiz balık tutmayı öğreteceğiz. Üretici gençlerin dil öğrenmesi için yurtdışına göndereceğiz. Onlara yeni alanlar açacağız. Elbette bunun yanı sıra yapacağımız spor tesisleriyle çocuklarımızın gençlerimizin daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlayacağız. Tabii ki Mudanya'nın birçok sorununu gidermek için çaba sarf edeceğiz ama elimizde de sihirli değnek yok. Bir günde yapılacak işler değil. Ama hepsini adım adım yapacağız. Sorun varsa çözüm de var ama çözmek istersen. Çözümler için de belediyecilik tecrübemiz var" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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