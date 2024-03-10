AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, İlçedeki Sorunları Halkla Birlikte Çözecek

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, ilçedeki sorunlarla hep birlikte mücadele edeceklerini çözüm yollarına ilçe halkıyla birlikte karar vereceklerini söyledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Yerel seçimler öncesinde Mudanya'da ulaşılmadık kimse, dinlenmedik sorun olsun istemeyen Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. İlçe halkıyla sürekli içiçe olan, esnafla bulaşan ve sorunları dinleyip çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunan AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Sivil Toplum Kuruluşları'nı da ziyaret ediyor. Artvin'in kurtuluşu nedeniyle Artvinliler Derneği'ni ziyaret eden Dinçer, dernek üyeleriyle buluşurken, kurtuluş kutlamalarına da katıldı.

Göreve geldikleri günden itibaren ilçedeki sorunların giderilmesi için herkesle birlikte hareket edeceklerini söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, sorunları birlikte tespit edip, çözüm yollarını yine birlikte bulacaklarını ifade etti. Mudanya'nın en büyük sorununun iletişimsizlik olduğunun altını çizen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "İlk olarak var olan bu sorunu ortadan kaldıracağız. Vatandaşımızın belediye daha kolay ulaşımını sağlayacağız. Mudanya'nın kamu kurum ve kuruluşlar ile iletişimini üst seviyeye çıkartacağız. Her hafta bir köyümüzde vatandaşlarımızla buluşup, sorunları ve çözüm yollarını birlikte bulacağız. Her 15 gün gerçekleştireceğimiz halk günlerinde vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz" diye konuştu.

"Çözüm yollarını biliyoruz"

Mudanya'nın trafikten, kentsel dönüşüme, altyapı eksikliğinden spor tesisi yokluğuna, iletişimden otopark sorununa birçok konuda yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve çözüm yollarını da bildiklerini ifade eden Gökhan Dinçer, "Mudanya'da yaşamak ayrıcalık olacak. Türkiye'nin imrendiği bir ilçe olacak Mudanya. Sosyolojik ve coğrafi konumu bu kadar güzel olan ilçemiz hak ettiği değere kavuşacak. İnciri, zeytini değerini bulacak. Köylerimizi de unutmayacağız. Spor tesisleri, gençlik merkezleriyle ilçemizin köylerinde yaşamak da ayrıcalık olacak. Bugüne kadar bana nasip olan görevlerimde insana kıymet vermenin çözüm üretme noktasında ne kadar isabetli olduğunu gördüm. Ötekileştirme yapmadan talep bizden ise çözeceğiz, diğer kurumlarla ilgili ise çözüm konusunda ne yapmamız gerekirse sonuna kadar gayret göstereceğiz ve başaracağız" dedi. - BURSA