AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer: 'Kurumlar ve vatandaşlarla barışık şekilde çalışıp, sorunları birlikte çözeceğiz' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer: 'Kurumlar ve vatandaşlarla barışık şekilde çalışıp, sorunları birlikte çözeceğiz'

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer: \'Kurumlar ve vatandaşlarla barışık şekilde çalışıp, sorunları birlikte çözeceğiz\'

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Mudanya'nın caddelerinde köylerinde halkla içiçe olan Dinçer, Güzelyalı Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. İlçenin sorunlarını tespit ettiklerini söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 'Zaten sorunlar belli. Ancak, sorun varsa çözüm de var. Çözümü isteyecek ve çözümün peşinde koşacak insanlara ihtiyaç var biz de geldik. Sorunların peşinde koşup çözüm üreteceğiz. Kurumlarla ve vatandaşla barışık herkesin belediyesi olacağız. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yatırımları getireceğiz' dedi.

03.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:30
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AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Kurumlar ve vatandaşlarla barışık şekilde çalışıp, sorunları birlikte çözeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Mudanya'nın caddelerinde köylerinde halkla içiçe olan Dinçer, Güzelyalı Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. İlçenin sorunlarını tespit ettiklerini söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Zaten sorunlar belli. Ancak, sorun varsa çözüm de var. Çözümü isteyecek ve çözümün peşinde koşacak insanlara ihtiyaç var biz de geldik. Sorunların peşinde koşup çözüm üreteceğiz. Kurumlarla ve vatandaşla barışık herkesin belediyesi olacağız. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yatırımları getireceğiz" dedi.

'Eksik kalan meseleleri çözmek için çaba harcayacağız' diyen Dinçer, "En önemli mesele dostluk ortamının, abi kardeş ortamının devam etmesi. Sizleri büyüğüm olarak görüyorum, siz de beni kardeşiniz olarak görün. 24 saat telefonumuz açık olacak. Her türlü konuda emrinizde koşacağız. Dün de öyleydik, yarın da öyle koşacağız. En kıymetli şey dostluk. Marina ile ilgili çalışma yapıyoruz. Sizlerinde önerileriyle daha güzelini yapacağız" ifadelerinikullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer: 'Kurumlar ve vatandaşlarla barışık şekilde çalışıp, sorunları birlikte çözeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer: 'Kurumlar ve vatandaşlarla barışık şekilde çalışıp, sorunları birlikte çözeceğiz' - Son Dakika
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