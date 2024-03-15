AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, ilçede aylardır vatandaşlarla biraraya geldiklerini ve hayata geçirecekleri projelerde herkesin yaşadığı sıkıntıya dair bir çözüm yolu göreceğini söyledi.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, halkla buluşmaya devam ediyor. Esnaf ziyareti, vatandaş buluşmalarıyla ilçedeki sorunların tespiti ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunan Gökhan Dinçer, dün ilk olarak Halitpaşa Mahallesi'nde pazar ziyareti gerçekleştirdi. Aylardır sokak sokak köy köy dolaştıklarını söyleyen Dinçer, vatandaşların istek ve taleplerini dinlediklerini istekler doğrultusunda hazırladıkları projeleri haftasonunda paylaşacaklarını belirtti. Gökhan Dinçer, "Projelerimizi açıkladığımızda herkes yaşadığı sıkıntıya dair bir şeyin çözüm yolunu görecek. Yıllardır konuşulan ama gerçekleştirilemeyen talepleri biz bitiş tarihi de vererek hayata geçireceğiz" dedi.
Ardından Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen iftar programına katılan Dinçer, "Okullardaki eksikliklerin farkındayız. Güvenlik, temizlik görevlisi eksikliği var. Spor tesisi sorunu da var ama inşallah hepsine destek olacağız. Hep ifade ediyoruz sadece belediye başkanı sınırları içinde kendimizi yetkili adletmeyeceğiz. Mudanya'daki tüm sorunlarla alakalı kendimizi sorumlu adledeceğiz. Bunların her birinin çözümü için hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.
"Burada hatıralarımız var"
Ardından Çağrışan'da vatandaşlarla biraraya gelen Gökhan Dinçer, "Belki burada doğmadım ama çocuğum burada doğdu. İlk bayram namazını burada kılmadım ama çocuğum burada kıldı. İlk çikolatasını buradaki marketten aldım. Burası hem yaşadığımız hem hatıralarımızın olduğu yer. Bizim yaşadığımız sokak köy halkımızın olduğu sokak. Sizlerle birlikte burada yaşıyoruz. Burada yaşamaktan çok mutluyum" dedi.
"Sorunlarımız sıkıntılarımız var farkındayız" diyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Altgeçit, çevre yoluyla ilgili sorunlar var bunları inşallah çözeceğiz. Birçok sorun var ama bütün sorunlarla ilgili çözüm önerilerimiz var. Mudanya'yı ortak akılla yöneteceğiz. Biz mahalle köy ziyaretlerinde tespit ettiğimiz sorunları sizlerle paylaşacağız sizden de taleplerinizi, tespitlerinizi alacağız. Bürokratlarımıza iletip çözüm yollarını belirleyeceğiz. Bunu yine sizlerle paylaşıp çözüm için de fikirlerinizi alacağız. Sonrasında çözüm aşamasına geçeceğiz. Ardından yapılan yatırımların takibini de birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA
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