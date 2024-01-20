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AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen - Son Dakika
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AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını açıkladıktan sonra Adalar Belediye Başkan Adayı olarak Uğur Sina Şen'i gösterdi. Şen, siyasi kariyerine 2009 yılında AK Parti'de üye olarak başlamış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti tarafından Adalar İlçe Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen
20.01.2024 - 11:31,
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Adalar Belediye Başkan Adayı ise Uğur Sina Şen oldu.

UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde 1966 yılında doğan Uğur Sina ŞEN, İlk ve orta öğrenimini Bostancı'da tamamladı.Lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesi'nde almıştır. Eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde devam eden ŞEN, daha sonra İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans diploması ile mezun olmuştur.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine 2009 yılında Adalar İlçesi AK Parti'de üye olarak başlayan ŞEN, 2011 yılında İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkilat içinde görev almıştır. Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı 2012 yılından itibaren İlçe Sekretarya Birim Başkanlığı ve 2013 yılında Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 2014 yılında gerçekleşen yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 24 Haziran 2018 seçimleri de dahil olmak üzere Adalar AK Parti SKM başkanı olarak görev yapmıştır. 16 Nisan 2018 Ak Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve Teşkilat Başkanı olarak görev yaparken, Ocak 2019'da İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Ak Parti Adalar 7. Olağan Kongresi ile bir kez daha İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti tarafından Adalar İlçe Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

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Adalar Belediyesi, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen - Son Dakika
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