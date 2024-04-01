AK Parti\'nin Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat Yeniden Seçildi

Politika

AK Parti'nin Samsat Belediye Başkan adayı Halil Fırat yeniden belediye başkanı seçildi.

2019 seçimlerinde AK Parti'den aday olan Halil Fırat, Samsat Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde de AK Parti'den aday gösterilen Halil Fırat, bin 450 oy olarak yeniden başkan seçildi. Hüda-Par adayı Necmettin Ertürk 218, Yeniden Refah Partisi adayı Ufuk Parlak 132 oy alabildi.

Yeniden Belediye Başkanı seçilen Halil Fırat, Samsat halkına teşekkür ederek, kendisine ve partisine gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacağını söyledi. - ADIYAMAN