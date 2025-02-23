AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

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AK Parti'de yeni MYK üyeleri açıklandı. 12 isim MYK'daki yerini korurken, yeni kurulan başkanlıklarla birlikte 9 yeni isim partinin yönetimine girdi. Daha önce MYK'da yer alan Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Aslan ve Vedat Demiröz ise kendilerine yeni MYK'da yer bulamadı.

23.02.2025 19:33
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

YENİ MYK BELLİ OLDU

Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi. Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

MYK'DA 9 YENİ İSİM YER ALDI

AK Parti MYK'da 9 yeni isim yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman, MYK'ye yeni giren isimler oldu.

6 İSİM YENİ MYK'YA GİREMEDİ

Öte yandan; daha önceki MYK'da Teşkilat Başkanı görevini yürüten Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Aslan ile Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz yeni MYK'da yer almadı.

AK Parti\'nin yeni MYK\'sında 6 isim liste dışı kaldı

Yusuf Ziya Yılmaz, Erkan Kandemir, Vedat Demiröz, Fatih Şahin, AK Parti, Politika, Partiler, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Yılmaz:
    al birini vur ötekine hepsi aynı 67 79 Yanıtla
  • Casper:
    Kuru Kalabalık Ama Para Basıyorlar 55 65 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    hani sinan akçıl, mesut Özil?? 35 57 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bu halkın o kadar çooooooook ahını aldınız ki şimdi koltuk, makam, mevki peşindesiniz halık umurunuzda değil ki 37 31 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Topunuzun ommuğuna goyum 26 36 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    bunlara para lazım değil demkki heybeyi dolduranlar sürüden ayriliyo 27 29 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Özlem Zengin ne tarafa düştü? 27 22 Yanıtla
  • Sk 06:
    hiçbiri adam değil 12 30 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Sanırsın atomu parçalayacak kar sonuçta vatandaşı dahada yoksullastiracaklar kendileri dahada zenginlesecekler 5 20 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Erkan Kandemir ak partiye en büyük zararı veren kişidir ve bunun direk partiden uzaklaştırılmasi lazım 11 0 Yanıtla
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