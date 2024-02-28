AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın Hemşehrileriyle Buluştu

Politika

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Aydın, bu buluşmalar kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde de yoğun ilgi ile karşılandı.

Aydın burada yaptığı açıklamada, "Hem belediyede bulunduğumuz süreç içerisinde, hem İlçe Başkanlığı dönemimizde, hem de serbest çalıştığım dönemlerde gerçekleştirdiğim hizmetlerimle birlikte şehrimizin her mahallesinde bir iz bıraktık. Şimdi de yeniden yerel hizmetlere devam etmek için halkımızın desteğini istiyoruz" dedi.

Hayata geçecek projelerde Ortahisarlı'nın söz sahibi olacağını belirten Aydın, "31 Mart'ta seçilip göreve geldiğimizde Belediye'mizi tek başıma yönetmeyeceğim, halkımızla birlikte karar vererek projelerimizi hayata geçireceğiz. Halkımızı kucaklayacak ve şehrimizle bütünleşecek projeleri Ortahisar'da hayat bulacak. Mesela, Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımıza hizmet getirebilecek bürolar oluşturacağız. Vatandaşımız hizmetlerden yararlanmak için kalkıp da belediyenin ana binasına gitmek zorunda kalmayacak. Biz hizmeti vatandaşımızın ayağına getireceğiz. Mahallelerimizde belediyelerimizin hizmet mekanlarını oluşturacağız. Bu mekanlarla birlikte belediye ile ilgili işler kolaylıkla halledilebilecek. Bu ve bunun gibi vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıp, şehrimize katkı sunacak projelerimizi 5 Mart'ta açıklayacağız. Bu projelerimizin hayata geçmesi adına hemşehrilerimizden güçlü bir destek bekliyoruz. İnşallah 31 Mart gecesi sandıklarda oy patlaması yaşayacağız" diye konuştu. - TRABZON