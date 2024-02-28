AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir\'den Şeffaf ve Katılımcı Yönetim Vurgusu

Politika

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim gezilerinde şeffaf ve katılımcı yönetim vurgusu yapıyor.

Yerel hizmetler konusunda İl Genel Meclisi Başkanlığı döneminde verdiği hizmetlerin ortada olduğunu ve şimdi bunun kat kat daha fazlasını yapabileceğini dile getiren AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Halil Pekdemir, Pamukkale'de 31 Mart'dan itibaren sorunların yerinde ve tüm şeffaflığıyla vatandaşlar ile çözüleceğini söyledi. Seçim gezilerin de sık sık katılımcı ve şeffaf belediyeciliğe vurgu yapan Halil Pekdemir, bu konuda net olduğu ve asla taviz vermeyeceğinin de altını çizdi.

Ziyaretlerinde "Şeffaflık soru işareti oluşturmaz, çözüm getirir. Şeffaflık çalışmalara hız kazandırır" diyen AK Partili Aday Pekdemir, "Allah'ın izniyle başlayalım çalışmaya, 6 içinde yatırımların başlayacağını herkes görecek. Hiçbir vatandaşımız benim sorunumu çözmedin demeyecek. Yok makamda oturacağız, kapılar kapalı olacak. Yok böyle bir şey. Yok önünde on tane adam. Yok böyle bir şey. Bana bir tane adam yeter" diyerek gösterişten uzak, halkla iç içe ve ulaşıla bilinen bir başkan olacağı sözünü verdi.

Pamukkale'de yaşayan hangi görüşte olursa olsun tüm vatandaşların oyuna talip olduğunu da belirten Pekdemir, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun ben Pamukkale'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın oyuna talibim. Bana destek olan herkes de 31 Mart'dan sonra hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit ve adil hizmet götüreceğimi bizzat görecek" diye konuştu. - DENİZLİ