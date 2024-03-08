AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı: Kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdik - Son Dakika
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Politika

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı: Kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdik

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı: Kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdik

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.

08.03.2024 12:13
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AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi.

Keser, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmada, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını kaydetti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğine işaret eden Keser, "2004 yılında ilk defa Anayasa'mızın 10. maddesine 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' hükmünü ekledik. 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık, kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık." dedi.

Kaynak: AA

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