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AK Parti Söğüt ve Yenipazar İlçe Başkanlığına yeni atamalar yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Söğüt ve Yenipazar İlçe Başkanlığına yeni atamalar yapıldı

AK Parti Söğüt ve Yenipazar İlçe Başkanlığı görevlerine yeni isimler atandı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Mustafa Büyükgüner'i Söğüt'e, Yücek Kaya'yı ise Yenipazar'a ilçe başkanlığına atadı.

AK Parti Söğüt ve Yenipazar İlçe Başkanlığına yeni atamalar yapıldı
12.12.2023 - 16:32,  Güncelleme: 16:34
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AK Parti Söğüt ve Yenipazar İlçe Başkanlığı görevlerine yeni isimler atandı.

31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi belediye ve il genel meclis üyeleri için aday adaylıkları olarak görevlerinden istifa eden AK Parti Söğüt ve Yenipazar İlçe Başkanlığı görevlerine yeni isimler atandı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile genel merkeze giden Mustafa Büyükgüner Söğüt'e, Yücek Kaya ise Yenipazar'a ilçe başkanlığına atandı. İkiye atama yazıları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından teslim edildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, çiçeği burnunda başkanları ilk tebrik eden isim olurken, yeni görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Söğüt ve Yenipazar İlçe Başkanlığına yeni atamalar yapıldı - Son Dakika
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