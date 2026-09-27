AK Parti Sözcüsü Çelik, fon krizi gündeminin her maddesinin izlendiğini söyledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, fon krizi gündeminin her maddesinin izlendiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi olarak anılan gündemin her maddesinin ve detayının, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanının talimatıyla ilk andan itibaren parti kurumlarınca titizlikle izlendiğini söyledi. Çelik, sürecin yetkili birimlerce değerlendirildiğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."
Kaynak: İHA
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