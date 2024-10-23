AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › TUSAŞ'a Terör Saldırısı Lanetlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?