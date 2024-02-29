AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " 28 Şubat'ı savunan zihniyet halen diridir"
"Bu yerel seçimlerde vesayet odaklarına vereceğimiz en güzel cevaplardan birisi belediyelerde arkadaşlarımızın belediye başkanı olmasını sağlamaktır"
"Bir yandan Türkiye'yi büyütme, kalkındırma mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir yandan bu vesayeti yeniden diriltmek isteyen odaklara geçit vermeyeceğiz. Bir yandan da bunun şimdi ki atmosferi olan yerel seçimlerde güçlü bir mesaj vermeye çalışacağız"
"Demokrasi mücadelemiz sona ermemiştir"
"Belediyelere imzamızı atmalıyız"
ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "28 Şubat'ı savunan zihniyet halen diri. Hiç utanmadan bir yorumcu ona darbe bile dememek lazım bu darbe değil çünkü parlamento açıktı diyebiliyor. Bu zihniyet halen diridir. Türkiye'de demokrasi mücadelemiz sona ermemiştir" dedi.
AK Parti İl Binası'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Şubat'ın yıl dönümünde bazı zihniyetlerin halen o günleri savunduğunu söyledi. Çelik, Türkiye'de ki demokrasi mücadelesinin sona ermediğini aktararak, "Bu seçim sürecinde Türkiye'de ki tartışmaları bir kere daha yakından izleme fırsatı buluyorsunuz. Dün gece özellikle bazı programlara baktım. Ne konuşuluyor, bazıları bunca acıdan sonra o günleri nasıl anlatacak diye baktım. Kuşkusuz ahlaki tutarlılığa sahip demokrat insanlar o günlerin ne kadar büyük kötü günleri olduğunu hatırlayarak analizlerini güçlü bir şekilde yaparak tespitlerini ortaya koydular. Fakat azda olsa bazı zihniyetler o günlerde yapılanların doğru olduğunu, bunun arkasında bir takım gerekçeler olduğunu izah etmekle meşguldü. 28 Şubat'a gelmeden önce bunlar 27 Mayıs darbesi bütün kötülüklerin anasıdır Türk siyasi tarihinde o darbeyi meşrulaştırırken şu siyasetçiler yanlış yaptı diyerekten gerekçeler dizerek bu yanlışları savunmaya çalıştılar. Dün de baktım devlette böyle oluşumlar vardı o sebeple 28 Şubat onun sonucunda çıktı diye savunan zihniyet halen diri. Hiç utanmadan bir yorumcu ona darbe bile dememek lazım bu darbe değil çünkü parlamento açıktı diyebiliyor. Bu zihniyet halen diridir. Türkiye'de demokrasi mücadelemiz sona ermemiştir. Genel ve yerel seçimlerde amacımız demokrasiyi güçlendirmektir " ifadelerini kullandı.
"Belediyelere imza atmamız lazım"
Bütün belediyelere AK Parti imzası atılması gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, "Yerel seçimlerde güçlü mesaj vermeye çalışacağız. Bu mesajın verilebilmesi için belediyelerin hepsine imzamızı atmamız gerekiyor. Dün özellikle bu 28 Şubat'ı savunanlar neler söyleyecekler diye dinledim. Kötülük halen diridir. Bu millete kötülük etmek isteyenler bu mühimmatları halen taze tutuyorlar. Halen bir takım varsayımsal iddialarla eski günlerin özlemi içerisindeler. Bizde bu kazanımlarımızın hiçbir şekilde gölgelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Önümüzde yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde vesayet odaklarına vereceğimiz en büyük mesajlardan bir tanesi hepsine imza atmamızdır. Gidip çalışacağız. Güçlü bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.
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