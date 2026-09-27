AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturması iddialarının araştırılacağını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturması iddialarının araştırılacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin iddiaların araştırılacağını belirtti. Tüm usulsüzlüklerin ortaya çıkarılacağını, yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Fon soruşturması) Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir
Kaynak: İHA
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