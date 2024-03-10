AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü: Netanyahu'nun açıklamaları yok hükmündedir - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Yeniköy ve Bıyıklı Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kaplan, 'Koçarlı'ya yapılamaz denilenleri yaptık' dedi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan zanlılar arasında 10 FETÖ üyesi, 3 PKK üyesi ve 1 DHKP-C üyesi bulunuyor. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AK Parti Tatvan Belediye Başkan adayı Fettah Aksoy, seçilmesi durumunda ilçede hayata geçireceği 25 projenin tanıtımını yaptı. Aksoy, 2014-2019 yılları arasında görev yaptığı sürede AK Parti hükümetinin desteğiyle ilçeye güzel projeler kazandırdıklarını söyledi. Parti ayrımı yapmadan ilçedeki her bölgeye 5 yıl boyunca hizmet ettiğini ifade eden Aksoy, projelerin ilçenin ihtiyaçlarına ve vatandaşların taleplerine cevap vereceğini belirtti.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
HAYTAP tarafından hazırlanan 'Belediyeler Karnesinde' yer alan Bodrum Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla tam puan alarak 'beklentilerin üstünde' notuna layık görüldü.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente metroyu kazandıracaklarını ve raylı sistemleri ikinci 5 yılda hayata geçireceklerini belirtti. Seçer, Mersin'in gelişmesi için çalıştıklarını ve sosyal belediyeciliği ön planda tuttuklarını ifade etti.
İran'da gerçekleştirilen Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinde Güney Azerbaycan şehirlerinden çıkan 7 Kürt adaya dikkat çeken Etnolog Efsane Afşar, Türkiye'nin amaç olduğunu belirtti. Afşar, Türklerin örgütlenmesinin zayıf olduğunu ve temsil edecek siyasi partilerinin olmadığını ifade etti. Seçimlere düşük katılımın olduğu İran'da, Güney Azerbaycan'da ise muhaliflerin dışardan boykot çağrılarına rağmen 2 Kürt adayın seçildiği belirtildi. Afşar, Türklerin bölgeden göç ettirildiğini ve yerlerine Kürtlerin ve diğer grupların yerleştirildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Altıntaş Mahallesi'ni ziyaret ederek modern şehircilik hizmetleriyle buluşturacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?