AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.