Ömer Çelik: '(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır'

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar - Son Dakika

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