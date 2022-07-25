AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

25.07.2022 19:43
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR
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Ömer Çelik: '(Muhalefet) Hizmet üretememe, hizmet engelleme siyasetinden hizmet gaspı gibi bir siyasete geçtiler' Ömer Çelik: '(Muhalefet) Hizmet üretememe, hizmet engelleme siyasetinden hizmet gaspı gibi bir siyasete geçtiler' Ömer Çelik: '(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır' Ömer Çelik: '(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır'
Kaynak: İHA

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar - Son Dakika
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