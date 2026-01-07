AK Parti Terme İl Başkanı Baş: "Hizmetin şahidiyiz, başkanımızın yanındayız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Terme İl Başkanı Baş: "Hizmetin şahidiyiz, başkanımızın yanındayız"

AK Parti Terme İl Başkanı Baş: "Hizmetin şahidiyiz, başkanımızın yanındayız"
07.01.2026 11:42  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Terme İlçe Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Şenol Kul ve İlçe Başkanı İsa Baş'ın katılımıyla toplandı. İsa Baş, belediye ile sağlanan uyumun ilçeye büyük kazanımlar getirdiğini vurguladı. Başkan Kul ise şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine konuştu.

AK Parti Terme İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı; Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Başkanı İsa Baş ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Başkanı İsa Baş, "Biz teşkilat olarak, Belediye Başkanımız Şenol Kul'un yanındayız" dedi.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, belediye ile yakalanan uyumun Terme'ye büyük kazançlar sağladığını belirterek, "İlçemize hizmet yolunda gösterilen büyük özverinin ve devasa saha çalışmalarının bizzat şahidiyiz. Biz teşkilat olarak, Belediye Başkanımız Şenol Kul'un yanındayız. 'Görevini en iyi yapan, ülkesine en faydalı olandır' anlayışıyla hareket ediyor ve gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz. OSB, Galericiler Sitesi, TOKİ ve Bulvar Yolu gibi vizyon projelerimiz hızla ilerliyor. Düne kadar hayal görülen beton yolları mahallelerimize ulaştırdık, 2026 yılında ise ara yollarımızı tamamlayarak bu konuda hiçbir kaygı bırakmayacağız. Şahsi ve siyasi hırslarla üretilen 'dedikodu' siyasetine asla geçit vermeyeceğiz. Terme'mizin huzurunu bozmaya, başarılı hizmetlerimizi gölgelemeye çalışan bu tür ciddiyetten uzak senaryolar, bizim hizmet aşkımızı engelleyemeyecektir. Biz; meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatımızla bir bütün halinde şehrimizin emrinde ve Başkanımızın yanındayız" diye konuştu.

Şenol Kul: "Geçmişten korkum, gelecekten beklentim yok"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise bilgi kirliliği ve dezenformasyona karşı şeffaflık vurgusu yaparak, "Bütün hayatım boyunca, her adımında hesap verebilir, tertemiz bir geçmiş sergiledim. Belediye iş ve işlemlerimiz halihazırda Sayıştay denetçileri tarafından titizlikle incelenmektedir; verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Benim geçmişten bir korkum, şahsi bir gelecek beklentim yok; tek derdim doğruları yapmak ve hizmet üretmektir. Terme müthiş bir ivme yakaladı, Karadeniz sahilinin en büyük OSB'si onaylandı. Şenol Kul'a zarar vermek adına ilçenin geleceğini karartmayın. Terme bizim evimizdir; evimize sahip çıkıyoruz. Şunu herkes bilsin ki; her zaman halka da, Hakk'a da, yargıya da hesap vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

"Aile mahremiyeti ve siyasi ahlak kırmızı çizgimizdir"

Siyasetin etik ilkeler çerçevesinde yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Kul, "Biz, 'amaca giden her yol mübahtır' mantığıyla değil; siyasi, ahlaki ve insani ilkeler doğrultusunda, aile mahremiyetine en üst düzeyde hassasiyet göstererek hareket ediyoruz. İspat edilemeyecek isnatlarda bulunmak; ahlaken ayıp, dinen günah, kanunen ise suçtur. Aile mahremiyetimizi ve kutsallarımızı lütfen siyasi amaçlar için kullanmayalım. Her türlü görüş, eleştiri ve öneriye kapımız sonuna kadar açıktır. Herkesi siyasi ve ahlaki sorumluluk içerisinde davranmaya davet ediyorum. Toplumun tüm kesimleriyle el ele, gönül gönüle proje üretmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu yoldan alıkoyamaz; büyüyen, gelişen ve üreten Terme için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, AK Parti teşkilatının istikrar ve hizmet odaklı çalışmalarına devam edeceği, Terme'yi 2026 vizyonuna taşımak için Belediye Başkanı Şenol Kul ile omuz omuza yürümeye devam edecekleri kararlılıkla ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, İsa Baş, Terme, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Terme İl Başkanı Baş: 'Hizmetin şahidiyiz, başkanımızın yanındayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:13:52. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Terme İl Başkanı Baş: "Hizmetin şahidiyiz, başkanımızın yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.