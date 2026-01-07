AK Parti Terme İl Başkanı Baş: "Hizmetin şahidiyiz, başkanımızın yanındayız"

AK Parti Terme İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı; Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Başkanı İsa Baş ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Başkanı İsa Baş, "Biz teşkilat olarak, Belediye Başkanımız Şenol Kul'un yanındayız" dedi.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, belediye ile yakalanan uyumun Terme'ye büyük kazançlar sağladığını belirterek, "İlçemize hizmet yolunda gösterilen büyük özverinin ve devasa saha çalışmalarının bizzat şahidiyiz. Biz teşkilat olarak, Belediye Başkanımız Şenol Kul'un yanındayız. 'Görevini en iyi yapan, ülkesine en faydalı olandır' anlayışıyla hareket ediyor ve gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz. OSB, Galericiler Sitesi, TOKİ ve Bulvar Yolu gibi vizyon projelerimiz hızla ilerliyor. Düne kadar hayal görülen beton yolları mahallelerimize ulaştırdık, 2026 yılında ise ara yollarımızı tamamlayarak bu konuda hiçbir kaygı bırakmayacağız. Şahsi ve siyasi hırslarla üretilen 'dedikodu' siyasetine asla geçit vermeyeceğiz. Terme'mizin huzurunu bozmaya, başarılı hizmetlerimizi gölgelemeye çalışan bu tür ciddiyetten uzak senaryolar, bizim hizmet aşkımızı engelleyemeyecektir. Biz; meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatımızla bir bütün halinde şehrimizin emrinde ve Başkanımızın yanındayız" diye konuştu.

Şenol Kul: "Geçmişten korkum, gelecekten beklentim yok"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise bilgi kirliliği ve dezenformasyona karşı şeffaflık vurgusu yaparak, "Bütün hayatım boyunca, her adımında hesap verebilir, tertemiz bir geçmiş sergiledim. Belediye iş ve işlemlerimiz halihazırda Sayıştay denetçileri tarafından titizlikle incelenmektedir; verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Benim geçmişten bir korkum, şahsi bir gelecek beklentim yok; tek derdim doğruları yapmak ve hizmet üretmektir. Terme müthiş bir ivme yakaladı, Karadeniz sahilinin en büyük OSB'si onaylandı. Şenol Kul'a zarar vermek adına ilçenin geleceğini karartmayın. Terme bizim evimizdir; evimize sahip çıkıyoruz. Şunu herkes bilsin ki; her zaman halka da, Hakk'a da, yargıya da hesap vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

"Aile mahremiyeti ve siyasi ahlak kırmızı çizgimizdir"

Siyasetin etik ilkeler çerçevesinde yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Kul, "Biz, 'amaca giden her yol mübahtır' mantığıyla değil; siyasi, ahlaki ve insani ilkeler doğrultusunda, aile mahremiyetine en üst düzeyde hassasiyet göstererek hareket ediyoruz. İspat edilemeyecek isnatlarda bulunmak; ahlaken ayıp, dinen günah, kanunen ise suçtur. Aile mahremiyetimizi ve kutsallarımızı lütfen siyasi amaçlar için kullanmayalım. Her türlü görüş, eleştiri ve öneriye kapımız sonuna kadar açıktır. Herkesi siyasi ve ahlaki sorumluluk içerisinde davranmaya davet ediyorum. Toplumun tüm kesimleriyle el ele, gönül gönüle proje üretmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu yoldan alıkoyamaz; büyüyen, gelişen ve üreten Terme için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, AK Parti teşkilatının istikrar ve hizmet odaklı çalışmalarına devam edeceği, Terme'yi 2026 vizyonuna taşımak için Belediye Başkanı Şenol Kul ile omuz omuza yürümeye devam edecekleri kararlılıkla ifade edildi. - SAMSUN