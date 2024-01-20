AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen Kimdir?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Üsküdar Belediye Başkan Adayı ise Hilmi Türkmen oldu.

HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

Şalpazarı, Trabzon doğumlu ve 1 Mart 1973 tarihinde hayata gözlerini açan İsmet Türkmen, medeni durumu evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce dilini de başarıyla kullanabilen Türkmen, eğitim hayatına Şalpazarı İlköğretim Okulu'nda başlamış, ardından Hafızlık dönemi geçirmiştir ve Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim görmüştür. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla tamamlamıştır.

Meslek hayatına serbest avukat olarak Üsküdar'da başlayan İsmet Türkmen, aynı zamanda çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

SİYASET VE BELEDİYECİLİK KARİYERİ

Siyasi kariyerine 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başlayan Türkmen, Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, 2003-2004 yıllarında AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

Belediye Başkan Yardımcılığı dönemi, 2004-2014 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaparak geçmiştir

İsmet Türkmen, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçilen, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine devam etmiştir. Ak Parti tarafından 3. Defa Belediye Başkanlığı için 2024 Mahalli İdareler Seçiminde aday gösterilmiştir.