AK Parti, emeklilere aylık asgari ödeme tutarını yükseltiyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti, emeklilere aylık asgari ödeme tutarını yükseltiyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni açıkladı. Teklif kapsamında, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere dosya bazında öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 TL'ye yükseltilecek. Ayrıca vergi adaletinin güçlendirilmesi, kayıt dışılıkla mücadele, vergilemede güvenlik sağlanması ve bazı istisnaların kaldırılması gibi düzenlemeler de yer alıyor.

16.07.2024 13:47
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz." dedi.

AK Parti, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, vergi ile sosyal güvenlik mevzuatlarında ve bazı kanunlarda düzenlemeler öngören teklifin, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 53 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Güler, teklifle, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Emekli olduktan sonra çalışanlar için verilen 5 puanlık prim teşviki kaldırılıyor

"Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz." diyen Güler, sosyal güvenlik mevzuatında düzenleme yaparak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulamayı sonlandırdıklarını belirtti.

Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi, yap, işlet ve devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 kurumlar vergisi alınması, yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Güler, şunları söyledi:

"Teklifte, yeni vergi güvenlik müesseseleri de getiriyoruz. Bu kapsamda yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması, aynı zamanda vergi güvenlik müessesesi olarak sistemde yer alacak. Ayrıca serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek, beyanları ile tespit edilen hasılatları arasında uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek. Yine vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz."

"Deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen hizmetlerde KDV istisnasını kaldırılıyoruz"

Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla da düzenlemeler yaptıklarını belirten Güler, bu kapsamda cezalarda etkinlik sağlanması için usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını artırdıklarını dile getirdi.

Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilecek cezaların artırımlı uygulanmasını öngördüklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı faaliyette bulunan, bir başka anlatımla vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezası, verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek. Başkasına ait POS cihazı kullananlara, başkasının IBAN'ını kullananlara yani ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havalelerle kabul edenlere ve hesaplarını başkalarına kullandıranlara kesilecek cezaları artırıyoruz. Ayrıca ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım gibi hizmetlerde KDV istisnasını kaldırılıyoruz. Mükelleflerin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz."

Güler, diğer bir düzenlemenin, vergi uzlaşmalarına yönelik olduğunu bildirdi. Teklifle vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkardıklarını anlatan Güler, bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini dile getirdi.

Ayrıca birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin verdiklerini belirten Güler, teklife ilişkin şu bilgileri verdi:

"Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcı tutarını 500 lira olarak belirliyoruz. Bundan böyle harç tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. Başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere, vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayacak bu düzenlemelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18 Temmuz Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Kaynak: AA

Abdullah Güler, AK Parti, Hukuk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, emeklilere aylık asgari ödeme tutarını yükseltiyor - Son Dakika

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