AK Parti Vezirköprü 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

Politika

Samsun'da AK Parti Vezirköprü 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Vezirköprü İlçe Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Av. Ali Faik Çamurcu yeniden başkan oldu. Tek listeyle gidilen kongrede birlik beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Av. Ali Faik Çamurcu, "8. Olağan Kongremize gösterdiğiniz ilgi ve alaka için partimizin tüm kademelerine teşekkür ederim. Bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz ülkemiz ve ilçemiz için teşkilatımızla var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kongreye AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, çevre ilçelerin ilçe başkanları ve partililer katıldı. - SAMSUN