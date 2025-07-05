AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı için Temayül Yoklaması Yapıldı

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu'nun görevinden istifasının ardından, yeni ilçe başkanının belirlenmesi için resmi süreç başlatıldı. Bu kapsamda, parti teşkilatı temayül yoklamasında bir araya geldi.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen yoklamaya, AK Parti Mardin Milletvekili ve Samsun İl Koordinatörü Faruk Kılıç, Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Doğan, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Rahmani Karakaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Kadın Kolları Başkanı Emine Yanğa, Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Yiğit, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Temayül yoklamasında aday adaylığı başvurusunda bulunan Ferhat Önder, Hadi Akyol, Mustafa Ateş, Muzaffer Çil, Nurettin Topal, Serdar Ersoy, Ünal Teber ve Zafer Yaman'ın isimleri öne çıktı. Parti üyeleri oy kullanarak tercihlerini belirtirken, İl Koordinatörü Faruk Kılıç da adaylarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı'na atanacak ismin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. - SAMSUN