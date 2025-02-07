AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü Yeniden Seçildi

Politika

AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI UMUT GÜÇLÜ OLDU

AK Parti Yalova 8. İl Olağan Kongresi 90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 81 ilde sadece Yalova'da sandık kurulurken 600 delegeden 564'ünün kullandığı oyla başkanlığa mevcut İl Başkanı Umut Güçlü, 329 oy alarak seçildi. Diğer aday önceki dönem Termal Belediye Başkanı İsmail Atik ise 228 oy alırken 7 oy geçersiz sayıldı.

Zehra BAYKAL/ YALOVA,