AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kadir Çöpdemir'in paylaşımı kafaları karıştırdı! İşte taraf değiştirdiğine ilişkin yorumlar yapılan video - Son Dakika
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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kadir Çöpdemir'in paylaşımı kafaları karıştırdı! İşte taraf değiştirdiğine ilişkin yorumlar yapılan video

10.05.2023 15:04

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen ünlü isimlerin başında bulunan Kadir Çöpdemir'e ait bir video sosyal medyada geniş ses getirdi. Bahsi geçen videoda Çöpdemir, "Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be!" şeklinde konuşuyor.

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere günler kala paylaştığı video ile sosyal medyada gündem yarattı.

"DEĞİŞİKLİK İYİDİR, DEĞİŞTİRMEK LAZIM"

AK Parti hükümetine yakınlığıyla bilinen Çöpdemir, seyahat ettiği görülen videosunda şunları söyledi:"Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Yani mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, trenle Madrid'e gidiyoruz. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım.

"DEĞİŞTİRELİM BE, BIKTIK"

Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Yani bıktık be derken hayatın rutininden bıktık manasında. Bıktığımızı değiştirelim ya! Hadi bakalım"

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Kadir Çöpdemir, 14 Mayıs, AK Parti, Magazin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kadir Çöpdemir'in paylaşımı kafaları karıştırdı! İşte taraf değiştirdiğine ilişkin yorumlar yapılan video - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kadir Çöpdemir'in paylaşımı kafaları karıştırdı! İşte taraf değiştirdiğine ilişkin yorumlar yapılan video - Son Dakika
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