Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere günler kala paylaştığı video ile sosyal medyada gündem yarattı.
AK Parti hükümetine yakınlığıyla bilinen Çöpdemir, seyahat ettiği görülen videosunda şunları söyledi:"Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Yani mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, trenle Madrid'e gidiyoruz. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım.
Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Yani bıktık be derken hayatın rutininden bıktık manasında. Bıktığımızı değiştirelim ya! Hadi bakalım"
Son Dakika › Politika › AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kadir Çöpdemir'in paylaşımı kafaları karıştırdı! İşte taraf değiştirdiğine ilişkin yorumlar yapılan video - Son Dakika